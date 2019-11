VIDEO: Bus slaat om na botsing met personenauto

Bij een aanrijding vanmorgen vroeg in het centrum van Paramaribo is een personenbus omgeslagen en op z’n zij belandt. Het ongeval vond even voor 06.00u in de ochtend plaats bij de Times Mall op de hoek van de Domineestraat en de Steenbakkerijstraat.

De redactie van Waterkant verneemt dat de bus op z’n zij terecht kwam na een aanrijding met de donkergrijze personenauto. De auto kwam tot stilstand tegen het gebouw van de mall, zoals op bovenstaande foto van Lero Su, geplaatst in Facebookgroep Verkeers Updates Su, te zien is.

Een getuige die om 05.57u langsreed vertelde aan de redactie van Waterkant dat de ambulance ter plekke was en gewonden op een brandcard werden afgevoerd. Het is niet bekend hoeveel en welke verwondingen ze hadden.

Ook manschappen van het Korps Brandweer Suriname waren ter plekke om assistentie te verlenen en de weg schoon te maken, vanwege vloeistoffen die uit de bus gelekt waren.

De oorzaak van de aanrijding is nog niet duidelijk. Zodra er meer bekend is wordt het bericht bijgewerkt. Hieronder nog een filmpje van Javier Rozen: