Surinaamse film WIREN binnenkort in Nederlandse Pathé bioscopen

De Surinaamse film WIREN, die met volledige cast & crew uit Suriname is gemaakt, is binnenkort ook door iedereen in Nederland te zien. Het grote bioscoopsucces uit Suriname is vanaf 12 december namelijk te zien in de bekende Pathé bioscopen. Dat vertelde regisseur Ivan Tai-Apin vandaag in een exclusief gesprek aan Waterkant.Net.

Tai-Apin tekende hiervoor een contract met Dutch FilmWorks (DFW), de grootste onafhankelijke filmdistributeur van Nederland. Deze distributeur is bekend van het uitbrengen van o.a. The Wolf of Wall Street, Soof 2 en The Hitman’s Bodyguard.

De film was eerder dit jaar geselecteerd om vertoond te worden op het Nederlands Film Festival (NFF) dat van 27 september tot 5 oktober in Utrecht werd gehouden. Daar waren alle voorstellingen al snel uitverkocht.

In onderstaand filmpje is de CEO en eigenaar van DFW, Willem Pruijssers, aan het woord.

De ondertekening van het contract bij Dutch FilmWorks

In een gesprek met DFW liet de distributeur aan Waterkant weten erg geïnteresseerd te zijn in dit Surinaams product, waarvan het verhaal in Suriname geboren is. “Het is een familiefilm gebaseerd op ware gebeurtenissen en we verheugen ons erop om de film beschikbaar te maken voor het grote en Surinaamse publiek in Nederland” aldus DFW.

De film WIREN gaat over de dove Surinaams-Hindoestaanse jongen Wiren, wiens ambities hem van het platteland in Nickerie naar Paramaribo brengen, waar hij op het Kennedy-internaat terechtkomt. Later, als hij wordt afgewezen door de universiteit, realiseert hij zich dat dove mensen niet dezelfde rechten en kansen genieten als horende mensen.

Wiren besluit gerechtigheid te zoeken door de regering te vervolgen, om die te dwingen zich te houden aan de Conventie van de Rechten van Mensen met een beperking.

De film is gebaseerd op het echte verhaal van de dove Wiren Meghoe, die onlangs daadwerkelijk de kans heeft gekregen om een studie in Nederland te volgen: