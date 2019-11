Leerlingen Hendrikschool in trance geraakt tijdens vlaggenparade

Twee leerlingen van de Hendrikschool in het centrum van Paramaribo zijn vanmorgen tijdens de vlaggenparade in trance geraakt. Waterkant verneemt dat het gaat om twee meisjes, die door hun ouders meteen afgehaald moesten worden van de school in Suriname.

Naast de twee leerlingen is vanmorgen ook een andere studente vroegtijdig naar huis gestuurd door de schoolleiding. Dit vanwege het feit dat zij vrees heeft om op school te zijn. Haar ouders overwegen om in samenspraak met de inspectie hun dochter op een andere school te plaatsen.

Vandaag hebben niet veel leerlingen de school bezocht. Naar verluidt zouden velen nog bang zijn vanwege het geval dat zich afgelopen vrijdag op school heeft voorgedaan, waarbij een leerlinge zelfmoord heeft gepleegd door zich te verhangen aan de basketbal bucket van de gymzaal.

De Surinaamse onderwijs minister Lilian Ferrier heeft vandaag weer de school bezocht om met de leerkrachten te praten.