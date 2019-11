Surinamers naar speciaal Seminar voor diplomaten in China

Vijfentwintig Surinaamse burgers hebben onlangs succesvol deelgenomen aan het Seminar for Diplomats of Surinamein de Volksrepubliek China. De participanten hebben gedurende hun verblijf in China, de hoofdstad Beijing en de Fuzhou en Putian Provincies bezocht. Het Seminar is als zeer intensief en leerrijk ervaren en heeft nieuwe inzichten en inspiratie teweeggebracht in geopolitieke zin. De uitwisseling van kennis was een combinatie van een theoretische en praktische leermethode.

De opgedane kennis over de Volksrepubliek China, haar hervorming en openstelling, ontwikkeling, economie, handel, bevolkingsbeleid, buitenlandsbeleid en diplomatie, alsook het One Belt One Road Intiative, hebben beter inzicht gebracht in de rol van de Volksrepubliek China in de wereld alsook de ondernomen stappen om het land en de bevolking op een unieke manier tot ontwikkeling te brengen.

Desalniettemin, beschouwt China zichzelf nog steeds als een ontwikkelingsland, dienend als voorbeeld en ter ondersteuning en aanmoediging voor de overige ontwikkelingslanden om te streven naar een betere toekomst. Er is van de gelegenheid gebruikt gemaakt om Suriname en haar buitenlandbeleid uit te dragen. Merkwaardig is de typering van de Centraal Suriname Natuur Reservaat als een van Werelds Natuurerfgoed.

Aan het eind van het Seminar ontvingen de participanten uit handen van Professor Men Ming, Dekaan van de University for International Business and Economics (UIBE), als bewijs van het afronden van de training met goed gevolg, één (1) deelname en één (1) alumni certificaat, van respectievelijk het Ministerie van Handel van de Volksrepubliek China (MOFCOM) en de UIBE