Brandweer bevrijdt man uit auto na frontale aanrijding in Suriname

Dit is over van het busje dat zondagochtend betrokken was bij een frontale aanrijding met een personenauto in Suriname. De bestuurder van de personenauto raakte bekneld en moest door manschappen van het Korps Brandweer Suriname uit zijn benarde positie bevrijd worden.

Het ongeluk zou hebben plaatsgevonden rond 01.30u aan de Martin Luther Kingweg (Highway). Het busje in kwestie kwam uit de richting van Paranam en ging in de richting van Latour. De personenauto kwam uit de tegengestelde richting.

Hoe de twee voertuigen op elkaar zijn geklapt is nog onduidelijk. De Surinaamse politie was ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.

Het slachtoffer werd na bevrijding uit de auto, zwaar gewond door een ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd voor verder medische behandeling: