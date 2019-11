Boze vader geeft zoon rake klappen in klaslokaal

Via social media circuleert momenteel een filmpje van een boze Surinaamse vader die zijn zoon in een klaslokaal in het bijzijn van medestudenten een paar rake klappen geeft. Naar verluidt zou het voorval zich eerder deze week hebben voorgedaan op een middelbare school.

In het filmpje vraagt de vader de zoon waar hij gaat na school. Terwijl hij die vraag meerdere malen stelt pakt hij zijn zoon in een wurggreep en geeft hem een paar rake klappen. De zoon geeft uiteindelijk een antwoord en de vader stopt om hem te klappen.

De vader blijft zijn zoon na de beantwoording in een wurggreep houden en bedreigd hem. “Ik ben niet meer opgesloten hor, ik ben nu buiten, ik ga je ongeluk geven”.

Een medestudent legde het voorval vast en plaatste het filmpje vervolgens op social media. Er is een heftige discussie gaande over het voorval. Hieronder het filmpje: