Agente valselijk beschuldigd van doodschieten collega

Via social media circuleert momenteel een foto van een Surinaamse politieagente met een bericht dat zij vrijdagnacht haar collega Romario Misiedjan doodgeschoten heeft. Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname zegt aan Waterkant dat het bericht vals is.

De woordvoerder laat verder weten dat de agente in kwestie wel op de plaats delict aanwezig was, maar niet op Misiedjan geschoten heeft. Misiedjan was samen met agent E. gereden naar de locatie toen de Basis van Latour de melding binnenkreeg.

Volgens de woordvoerder is Misiedjan per ongeluk geraakt door een kogel uit het wapen van Agent E. Dit nadat die schoot op de inbreker omdat die hem aanviel met een mes. De woordvoerder betreurt het dat de agente ten onrechte is beschuldigd.

De foto en het vals bericht is geplaatst door Lorenzo Pika op Facebook. De foto circuleert momenteel naast Facebook ook op andere social media kanalen zoals Twitter en Instagram en is inmiddels duizenden keren gedeeld. Hieronder de foto met het bericht: