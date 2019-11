VIDEO: Ruim tweehonderd demonstreren tegen ‘oneerlijke concurrentie’ KLM en TUI fly

Ruim tweehonderd personen hebben zaterdag onder aanvoering van het Actiecomité Bezorgde SLM-Burgers gedemonstreerd voor het kantoor van de KLM-vestiging in Paramaribo. Dit vanwege “oneerlijke concurrentie voor de SLM door KLM en TUI fly”. De demonstranten hielden borden met leuzen zoals ‘tegen oneerlijk concurrentie’, ‘misleiding’, ‘TUI ‘bye’ en ‘SLM in sandwich KLM en TUI fly’.

Aanvankelijk zou de demonstratie worden gehouden op 7 oktober, de dag dat KLM haar honderdste verjaardag vierde. Maar volgens het actiecomité is toen door een ‘miscommunicatie’ maar een handjevol personen komen opdagen. Nu is gekozen voor 2 november. Vanaf deze datum voert TUI fly namelijk zelfstandig twee vluchten per week uit naar Suriname. Tot aan 31 oktober werkte TUI fly samen met de SLM.

Het Actiecomité Bezorgde SLM-burgers spreekt van een ‘vooropgezet plan’ van KLM en TUI fly samen. “TUI en KLM werken nauw samen met elkaar. Het zijn gewoon twee handen op één buik”, stelt het Actiecomité.

“Deze actie is signaal tegen deze twee giganten”, zei woordvoerder John Waalring over de demonstratie. “We koesteren SLM en weten dat zij wat tekortkomingen heeft, maar dat rechtvaardigt niet dat twee giganten de SLM wegdrukken. De markt Amsterdam-Paramaribo dreigt te worden overgenomen. Met het risico dat SLM failliet gaat en dan raken mensen brodeloos, ook die van de toeleveringsbedrijven.”

Jaarlijks komen ruim 111.600 bezoekers vanuit Nederland via Zanderij Suriname binnen. Het Actiecomité baseert zich op cijfers van de immigratiedienst. Terwijl het aantal stoelen dat KLM en TUI fly gezamenlijk bieden op jaarbasis ruim 135.000 is. “Als de SLM bijvoorbeeld vijf keer per week gaat vliegen dan worden er meer dan 200.000 stoelen per jaar aangeboden vanuit Amsterdam. Een ieder kan zien dat dit een mission impossible is voor de SLM”, aldus het actiecomité.

Het verwacht door de overcapaciteit aan stoelen dat de maatschappijen noodgedwongen tickets onder de kostprijs zullen verkopen en “dan zal de vliegmaatschappij met de minste financiële middelen als eerste failliet gaan. De consument zal maar heel kort plezier hebben, want als de SLM eenmaal is uitgeschakeld zullen de KLM en TUI fly alles bepalen. Dan is Suriname geen baas meer in eigen huis.”