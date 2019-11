TUI fly vliegt vanaf vandaag zelfstandig naar Suriname

TUI fly vliegt vanaf vandaag twee keer per week zelfstandig tussen Paramaribo en Amsterdam. Tot en met gisteren vloog de vakantievlieger slechts één keer in de week van en naar Suriname.

TUI Nederland is tevreden over de vluchten naar Suriname, die twee jaar geleden in nauwe samenwerking met Surinam Airways (SLM) werden opgestart. Het bedrijf heeft daarom besloten om vanaf de winter twee keer per week vluchten uit te voeren op de route.

“Veel Nederlanders hebben kennis gemaakt met Suriname als vakantiebestemming en zijn enthousiast. De vraag naar georganiseerde vakanties in Suriname stijgt gestaag en daarom gaan wij zelfstandig verder met de vluchten” zei Arjan Kers, General Manager van TUI Nederland, eerder tegen Reismedia.

Hij gaf verder aan dat de huidige codeshare-samenwerking met de SLM na twee jaar beëindigd zou worden. Dankzij de codeshare-samenwerking plaatste TUI fly haar vluchtnummer ook op twee wekelijkse vluchten van Surinam Airways op dezelfde route.

Enkele actievoerders die eisen dat de SLM een betere en sterkere positie krijgt op de route, hebben besloten om vandaag om 11.00 uur ’s ochtends wederom te demonstreren voor het KLM-kantoor. “Wij weten vooraf dat het kantoor gesloten is maar de nieuwsmedia zijn wakker en wij zullen laten zien dat het dit keer niet om een handvol demonstranten zal gaan”, liet de actiegroep weten.