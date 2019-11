RBU TV viert in december haar 10 jarig bestaan. Op 24 december 2009 werd de eerste uitzending gedaan op Den Haag TV. Sindsdien is het elke laatste zondag van de maand te zien. De uitzendingen en de productie kosten geld. Alle steun is welkom voor RBU TV, Javanen in Beeld!

In de uitzendingen zijn reportages te zien van activiteiten van stichting Rukun Budi Utama en daarnaast wordt je via het medium op de hoogte gebracht van actuele onderwerpen die er leven in de Surinaams Javaanse gemeenschap. Zo was RBU TV bij de begrafenis van de legendarische zanger Ragmad Amatstam op 29 januari 2011.

Maar ook ondernemers (bijvoorbeeld op het gebied van fashion) worden belicht. Sociaal maatschappelijke en culturele activiteiten van diverse organisaties krijgen ook de nodige aandacht. Op dit moment worden de ontwikkelingen op het gebied van het initiatief tot het plaatsen van de Surinaams Javaanse Gamelan op de Nationale Inventaris gevolgd en worden er regelmatig RBU TV Repo’s daarover gemaakt.

Het potentieel bereik omvat diverse kabelpakketten. Dat zorgt ervoor dat ook kijkers buiten Den Haag van de actualiteiten uit de Javaans Surinaamse gemeenschap in Nederland kennis kunnen nemen. Daarnaast zijn de reportages op de Facebookpagina (1000+ likes) van RBU te zien.

De reportages zijn bijzondere tijdsdocumenten voor de gemeenschap. Enerzijds dragen ze bij tot behoud van kennis (bijvoorbeeld over bepaalde tradities) en anderzijds dragen ze ook bij aan het gevoel van erkenning van het feit dat de gemeenschap al ongeveer 45 jaar de sporen achterlaat in Nederland en Den Haag in het bijzonder. De viering van het 40 jarig jubileum van RBU in het Zuiderstrandtheater is daar een bewijs van. RBU TV brengt de Javanen in Beeld!

De uitzendingen en de productie kosten geld. Vandaag is daarom een wervingsactie gestart om deze kosten voor de komende jaren te kunnen dekken. RBU TV wil ook toekomstgericht denken door ernaar te streven het team uit te breiden of samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere makers. In de afgelopen periode is RBU TV voor enkele vrijwilligers ook een platform gebleken om verdere carrière stappen te kunnen maken in de media en entertainment.

Ondersteun RBU TV! Overmaken kan naar NL14 ABNA 0462 9744 21 t.n.v. Stichting RBU o.v.v. 10 jaar RBU TV.