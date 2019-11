Lid CTU doodgeschoten door Braziliaanse roversbende in Suriname

Een lid van de Counter Terrorism Unit (CTU) is gisteren dodelijk geraakt door kogels afgevuurd door een Braziliaanse roversbende. Dat heeft de overheid zojuist bekend gemaakt. Het ongeval deed zich voor te Bensdorp. De overvallers zouden vanuit Jaw Pasi in de omgeving van de grens met Frans-Guyana naar Suriname zijn gekomen, en een verrassingsval hebben geopend.

Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) bevestigt het gebeuren tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII). Ze zegt dat er geschoten is bij een kamp waar een militair bezig was met het verzamelen van informatie voor de dienst. Deze militair, lid van de CTU, werd dodelijk geraakt toen de Braziliaanse rovers al schietend het kamp aanvielen. De DNV-directeur spreekt van een verrassingsaanval.

Directeur Veira kan berichten als zouden er drie goudzoekers – een Surinamer en twee Brazilianen zijn omgekomen – niet bevestigen. Ook als zou er een vrouw tot de slachtoffers behoren, staat volgens haar nog niet vast. “We wachten op de lijst van gewonden. Wat we wel weten is dat er een stoffelijk overschot binnenkomt van een van onze mensen”, aldus directeur Veira, die aangeeft verder slechts van gewonden op de hoogte te zijn.

Een team bestaand uit leden van het DNV, politie en leger bevindt zich momenteel in het gebied en de opsporingswerkzaamheden zijn in volle gang. Vanwege de vele berovingen in de afgelopen periode bevonden het latere slachtoffer en andere functionarissen zich in het gebied voor het vergaren van informatie.

Volgens de DNV-functionaris wordt nu gewacht op de manschappen die naar het gebied zijn getrokken. Zodra de officiële informatie binnen is, zal het DNV die delen met de samenleving.