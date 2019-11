Lichaam van vermiste jongeman in Suriname rivier gevonden

Het lichaam van een 28-jarige jongeman, die door zijn moeder als vermist was opgegeven, is donderdag langs de Suriname rivier gevonden. De man was dinsdag rond 21.00u uit huis gegaan met onbekende bestemming.

Hij liet daarbij een brief achter waarin hij schreef dat hij zelfmoord zou plegen. Het vermoeden bestaat dat hij in de Surinamerivier is gesprongen, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens de krant werd het lichaam in het water ter hoogte van de NV Energie Bedrijven Suriname aan de Saramaccastraat aangetroffen, waarna de politie werd ingeschakeld.

Het motief voor zijn daad is niet bekend.