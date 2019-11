First Caribbean Islamic Finance Forum in Suriname

Trustbank Amanah en haar multilaterale strategische partner, de Islamic Corporation for the Development of the private sector (ICD), werkarm van de Islamic Development Bank (IsDB Group) organiseren de “1st Caribbean Islamic Finance Forum “Islamic Finance & Private Sector: Connection for Development”. Dit forum vindt plaats op vrijdag 15 november 2019 in de Royal Ballroom van Torarica in Paramaribo, Suriname.

Met het forum wordt de rol en mogelijkheden van Islamic Finance ter ontwikkeling en ondersteuning van de private sector in Suriname nader bekeken. Tevens zal aandacht worden gevestigd op de Surinaamse economie en het ondernemingsklimaat met de nadruk op de vooruitzichten ter ontwikkeling van Islamitisch bankieren en financiële investeringen in Suriname.

Dit forum beoogt tevens middelen te mobiliseren naar Suriname in het kader van economische integratie van lidstaten, reverse linkage te promoten en strategische samenwerkingsverbanden te vormen met ICD’s partners in lidstaten; met de focus op nieuwe mogelijkheden om de behoeften van de particuliere sector te ondersteunen.

Het forum zal een unieke gelegenheid bieden aan zakenmensen en beleidsmakers om te netwerken en nieuwe zakelijke relaties aan te gaan met Trustbank Amanah, de ICD en andere belangrijke vertegenwoordigers in de zakenwereld in Suriname en in het Caribisch gebied.

Naast genodigden worden belangstellenden in de gelegenheid gesteld zich te registreren om te participeren aan dit forum. Registratie is mogelijk via info@stasinternational.com tot uiterlijk 10 november a.s.