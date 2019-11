Wijziging van Wet op de Staatsschuld aangenomen

De wijziging van de Wet op de Staatsschuld van initiatiefnemer Amzad Abdoel (NDP) is zojuist met 26 stemmen vóór en 11 tegen aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA) van Suriname. Opvallend is dat een groot deel van de oppositie afwezig was vandaag.

Eerder op de dag was er een verklaring van de gezamenlijke oppositie in DNA en wel:

De initiatiefwet inzake wijziging van de Wet op de Staatsschuld is een wet, die een politieke interventie is om een lopend strafrechtelijke onderzoek te stoppen. Het is een wet, die niet het algemeen belang dient en de dagelijkse problemen van de samenleving niet zal oplossen. Door de goedkeuring van de wet zal de financiele chaos en de macht van de minister worden vergroot.

Deze wet geniet geen draagvlak van brede lagen van de samenleving en druist in tegen de vrede en rechtszekerheid. Er is een petitie ingediend om de behandeling stop te zetten en de initiatiefwet in te trekken.

De oppositionele partijen zullen geen qorum verlenen aan de vergadering van DNA, waarbij deze wet behandeld wordt. Indien de coalitie op eigen kracht qorum kan opbrengen zal de oppositie wel deelnemen aan de debatten, met als doel, de goedkeuring te voorkomen. De oppositie bedankt de samenleving voor haar ondersteuning en blijft onverschrokken de belangen van de natie te verdedigen.