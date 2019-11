SLM directielid Judith Redmount tijdelijk ‘ontlast van werkzaamheden’

De onderdirecteur Financiële Zaken bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Judith Redmount, is tijdelijk ‘ontlast van haar werkzaamheden’. Dat heeft het bedrijf in Suriname gisteren aan haar medewerkers in een brief medegedeeld.

De schorsing komt volgens ABC Online Nieuws op het moment van uitfasering van het Airbus toestel die de Mid-Atlantische route onderhoudt. Of haar schorsing hiermee te maken heeft is niet bekend.

Redmount heeft kort als directeur waargenomen, na het vertrek van ex-directeur Robby Lachmising in April 2018. Haar taken worden overgenomen door de heer D. Gefferie, meldt het bedrijf.

Wat precies de reden is van deze maatregel is niet duidelijk. Pogingen van ABC om een reactie te krijgen van de Surinaamse vliegmaatschappij, mochten niet baten.