Leerlinge pleegt zelfmoord op school in Suriname

Een leerlinge heeft vanmorgen zelfmoord gepleegd op de Hendrikschool in het centrum van Paramaribo. Naar verluidt zou de leerlinge zich verhangen hebben aan de basketbal bucket van de gymzaal.

Leerlingen en leerkrachten van de school zijn enorm aangeslagen door het voorval. De school is gesloten. De politie is nu ter plaatse bezig met het onderzoek. Onderwijs minister Lilian Ferrier is ook in allerijl gedirigeerd naar de school.

Een ingeschakelde arts heeft inmiddels de dood officieel vastgesteld. Naar de redactie verneemt vertoont het lichaam vooralsnog geen teken van misdrijf. Het motief van de daad is onbekend.

De Surinaamse politie heeft nog geen officiele informatie verschaft omtrent het geval. Zo gauw meer bekend is wordt het bericht aangevuld.