VIDEO: Brute roofoverval op automobilist in geparkeerde auto

Je kunt tegenwoordig niet meer veilig in je geparkeerde auto zitten in Suriname. Dat blijkt uit een filmpje dat momenteel gedeeld wordt via social media. In het filmpje is te zien hoe een niets vermoedende automobilist, die op een parkeerplek staat te wachten, plotseling door twee mannen op klaarlichte dag wordt beroofd.

Wanneer en door wie het filmpje precies is gemaakt, is niet duidelijk. Het zou gaan om een parkeerplaats voor Choi’s supermarkt te Paramaribo-Noord. De automobilist zit in een witte auto en is op de parkeerplek aan het wachten. Naast de auto staat een kleinere zwarte auto waaruit plotseling een man komt.

De man grijpt het portier van de witte auto en lijkt de bestuurder in bedwang te houden. Binnen een paar seconden komt er een tweede man die over de bestuurder heen leunt en iets dat lijkt op een tas, uit de auto wegneemt.

Het gebeurt allemaal heel snel, binnen 20 seconden. De rovers rijden daarna vlug weg en het slachtoffer blijft verbouwereerd achter. Bekijk de video hieronder of op ons Instagram kanaal: