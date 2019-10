VIDEO: Bouw Regionaal Streekziekenhuis Wanica vordert gestaag

Het nieuwste ziekenhuis van Suriname moet een compleet ziekenhuis worden, met alle afdelingen. We hebben het over het Regionaal Streekziekenhuis Wanica. De bouwwerkzaamheden vorderen gestaag, zoals te zien is op bovenstaande foto.

Het Surinaams ziekenhuis is omstreden omdat critici erop wijzen dat de overheid de bestaande ziekenhuizen nauwelijks tot niet draaiende kan houden wegens gebrek aan financiële middelen en nu nog een ziekenhuis erbij krijgt.

Omstreden of niet, de technische oplevering van het ziekenhuis komt steeds een stap dichterbij. Intussen is ook de werving en selectie van personeel ingezet.

Het Nationaal Informatie Instituut sprak ter plekke met project director Jason van Genderen. Bekijk het filmpje hier: