Man die ex-vriendin vermoorde en verbrandde 25 jaar achter tralies

Raynold G die zijn 37-jarige ex-vriendin, Monaliza Mijnard (foto) vorig jaar vermoorde en haar lichaam vervolgens verbrandde, is gisteren door de rechter veroordeeld tot 25 jaar onvoorwaardelijke celstraf met aftrek van de tijd in voorrarest. Dit meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag op de voorpagina.

Volgens de krant zei de rechter gisteren dat zij niet te diep hoeft in te gaan op de bewijsmiddelen. “Het is een stafbaar feit en u bent strafbaar”. De magistraat gaf aan dat het leven het hoogste goed is van elk mens. Zij maakte duidelijk dat de vrouw van grote betekenis was voor haar zoon.

Volgens de magistraat heeft de man niet ervoor geschroomd om het ontzielde lichaam van zijn ex-vriendin te branden nadat hij haar had vermoord. Dit is een grotere klap voor alle nabestaanden onder wie de zoon. Volgens de rechter heeft Raynold het de nabestaanden ontnomen om op een waardige wijze afscheid van Monaliza te nemen. “Er was bijna niets van de vrouw over. Het slachtoffer is herkend aan haar gebit”, aldus de rechter.

Officier van justitie Bibian Tjin Liep Shie, had eerder 30 jaar onvoorwaardelijke celstraf met aftrek van de tijd in voorrarest geëist. Volgens de officier was het handelen van de verdachte berekenend, wreed en medogenloos geweest en gebaseerd is op een bizar gedachtengoed. Lees het volledig artikel in de krant van vandaag.