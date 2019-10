Jongens van 12 en 13 jaar aangehouden voor woninginbraak

De politie in Suriname heeft een 12-jarige en een 13-jarige jongen aangehouden en in verzekering gesteld voor diefstal in een woning. De jongens zouden gouden sieraden uit de woning hebben gestolen en met de opbrengst twee zangvogels hebben gekocht, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De twee jeugdigen hebben op vrijdagmorgen 25 oktober ingebroken in de woning van een buurvrouw. Op dat moment was de buurvrouw niet thuis. De jongens verschaften zich toegang tot de woning door twee ‘shutters’ van een raam te verwijderen. Uit het huis namen zij vervolgens gouden sieraden weg.

Later op de dag werden de jongens in beeld gebracht, opgespoord en aangehouden door de politie van het bureau Santo Dorp. Bij de voorgeleiding op het politiebureau bekenden zij de inbraak te hebben gepleegd. De jongens hebben vervolgens verklaart dat zij de buit verkocht hebben en dat zij met de opbrengst twee zangvogels gekocht hebben. De zangvogels zijn hangende het onderzoek in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn deze jeugdige verdachten ingesloten in het Jeugdcellenhuis te Opa Doeli. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken.