Vijf mensen met Surinaamse nationaliteit op Interpol ‘Wanted’ lijst

Dit zijn foto’s van vier van de vijf mensen met de Surinaamse nationaliteit die op de lijst van gezochte personen van Interpol staan. Het gaat om 4 mannen en 1 vrouw, waarbij twee personen een dubbele nationaliteit hebben. Drie van hen worden gezocht door Brazilië en twee door Suriname.

De Surinaamse autoriteiten zoeken Ricardo Rinaldo Koeloe (39) voor diefstal met geweld, gewapende diefstal en voor het aanbrengen van letsels met de dood tot gevolg / doodslag / moord. Ook Kai Huang Guo (52) die zowel een Chinees als Surinaams paspoort heeft, wordt gezocht door Suriname en wel voor mensenhandel, ontvoering, misbruik, deelname aan een criminele organisatie, diefstal en verduistering.

De Braziliaanse autoriteiten zoeken Patrícia Terezinha Miguel Bom (45), die zowel de Surinaamse als Braziliaanse nationaliteit heeft. Zij wordt door ons buurland gezocht voor voor internationale mensenhandel. evenals,de 53-jarige Kalil Miguel Saouma.

Van Lloyd Uno Wladimir Ernst (64) is er geen foto. De Braziliaanse autoriteiten zoeken hem voor internationale drugshandel. Meer over de lijst en andere gezochte criminelen in het Caribisch gebied lees je hier op Starnieuws.