Verdwenen ‘drugsvliegtuigje’ vanuit Suriname naar Guatemala gevlogen?

Het tweemotorige Piper PA 31 Navajo vliegtuigje, dat op zaterdag 12 oktober vanaf Zorg en Hoop is opgestegen en verdween, is waarschijnlijk naar Guatemala gevlogen. Tot die conclusie komt de Nederlandse website Crimesite op basis van berichtgeving in Guatemalteekse media. Die schrijven dat er op 14 oktober een vliegtuig van precies hetzelfde type uitgebrand en verlaten is gevonden in een afgelegen natuurgebied in Guatemala.

Volgens Crimesite werd de vondst gedaan door politie en militairen in het natuurpark Laguna del Tigre, in de buurt van het plaatsje San Luis, in het departement Petén, in de jungle van de vrijwel onbewoonde grensstreek met Mexico. Het toestel is gevonden bij een illegale landingstrip in de jungle.

De Guatemalteekse autoriteiten gaan ervan uit dat het vliegtuig cocaïne vervoerde. Het afgelopen jaar zijn er in de regio meerdere illegale vliegtuigen, soms met drugs, aangetroffen aldus Crimesite.

Het uitgebrande vliegtuig was lichtblauw met een vervalst kenteken. Volgens een zeer goed ingevoerde bron van Crimesite in Suriname, is het vrijwel zeker dat dit het vliegtuig is dat op zaterdag 12 oktober vanaf Zorg en Hoop is opgestegen en verdween.