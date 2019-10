SLM gaat mede door problemen met Airbus snel met Boeing 777 vliegen

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft mede door de vele problemen met de Airbus aangegeven, vanaf eind van dit jaar met een Boeing te gaan vliegen. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de intrede van een Boeing 777 voor de route Paramaribo – Amsterdam voor het einde van het jaar mogelijk te maken.

Dat zegt het bedrijf vandaag in een pers communiqué met de titel ‘Airbus bezorgt SLM vertraging‘. Hiermee reageert het bedrijf op de perikelen met de huidige Airbus van het bedrijf, die gisteren weer 24 uur vertraagd was vanwege technische issues.

De vertraging van gisteren was opmerkelijk omdat het toestel vorige week nog een A-check had ondergaan. Bevindingen uit de check werden verholpen maar er bleken toch nog enkele technische issues te zijn. Dus besloot de SLM het toestel gisteren weer aan de grond te houden.

De A-check is een van de voorwaarden voor het kunnen teruggeven van dit toestel aan diens eigenaar aan het eind van de leaseperiode aanstaande december en is de laatste check van dit toestel zegt het bedrijf.

De huidige Airbus A340 van de SLM werd in 2015 overgenomen van Air China en is inmiddels 20 jaar oud. Het toestel heeft sinds de start met veel uitval te maken gehad. Zo was de Airbus van januari tot en met mei, ruim vijf maanden, uit de roulatie vanwege groot onderhoud.

Volgens eerdere berichten gaat de SLM een Boeing 777-200ER leasen bij Boeing. Het zou gaan om een vliegtuig van Singapore Airlines, dat vloog onder registratie 9V-SVL. Dat toestel is 17 jaar oud.

De vluchten van Surinam Airways zullen middels een gewijzigd vliegschema worden uitgevoerd.