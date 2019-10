Voertuig op z’n zij na zware aanrijding in Paramaribo

Een gewonde inzittende van een voertuig, dat vannacht betrokken was bij een aanrijding en op z’n zij terecht kwam, wordt afgevoerd voor medische behandeling. Dit zware verkeersongeval vond rond 01.15u plaats op de hoek van de Wilhelmina- en de David Simonsstraat in Paramaribo.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurt. Wel is duidelijk dat het gaat om een aanrijding tussen een auto en een busje. Deze laatste zou op z’n zij terecht zijn gekomen.

Één inzittende van het busje werd per ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp.