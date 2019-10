Suriname kan leren van Chinese stad Yiwu

Suriname kan veel leren van de bloeiende stad Yiwu in de Chinese provincie Zhejiang. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO), die sinds zich woensdag 24 oktober 2019 in China bevindt, is onder de indruk van Yiwu. Hij heeft bij een beleefdheidsbezoek aan burgermeester Duo Jia een uiteenzetting gehad van de geschiedenis en de groei van de stad.

Minister Dikan gelooft dat in Suriname de ontwikkeling van de districten en het binnenland veel meer zou kunnen opschieten door een voorbeeld te nemen bij deze stad. “Door aan te pakken en samen te werken kan er veel worden bereikt.” Yiwo staat onder meer bekend om de revolutionaire manier waarop kleine en middelgrote ondernemingen zich ontwikkelen met behoud van lokale culturen en tradities. Bijna 80% van de Chinese producten die door Suriname worden geïmporteerd komen vanuit Jiwu.

Minister Dikan is in China voor de bijwoning van een internationale industrie conferentie in Xianning City (China) volgende week. Hij kijkt ook uit naar nieuwe gebieden waarop Suriname en China kunnen samenwerken. Xianning City (China) bevat warmwaterbronnen en produceert een groot aantal producten. De minister heeft de uitnodiging van Liu Fuxing, vice-districtscommissaris van die stad. Liu Fuxing stond in september aan het hoofd van een delegatie die naar Suriname was afgereisd.

Xianning en Paramaribo hebben een hechte samenwerking die door de twee landen wordt gekoesterd. Toch is er nog ruimte om die te versterken. De reeds geïdentificeerde gebieden waarop de twee landen potenties zien om samen te werken zijn onder meer industrie en op medisch gebied.

Minister Dikan denkt dat Suriname ook kan leren van de voorsprong van Xianning City op het gebied van grootschalige landbouw als inkomstenbron, ecotoerisme en industrie. Momenteel is er al een samenwerking op basis van stedenband tussen Para en Xianning City. In dat kader zijn er in de afgelopen periode al enkele ontwikkelingsprojecten uitgevoerd.

De districtscommissarissen Armand Jurel (Para) en Mike Nerkust (Paramaribo Noord-Oost) maken evenals volksvertegenwoordiger Patrick Kensenhuis (voorzitter Surinaamse vaste commissie lagere organen) ook deel uit van de delegatie.