SLM vlucht vanuit Nederland naar Suriname 24 uur vertraagd

Opnieuw is een vlucht van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij op de Mid-Atlantische route behoorlijk vertraagd. Dit keer gaat het om vlucht PY993 die op zondag 27 oktober om 15.15u Nederlandse tijd vanuit Schiphol naar Suriname zou vertrekken.

Volgens het vertrekschema van luchthaven Schiphol zou de vlucht, die ook wel bekend is als TUI fly OR 9301, om 15.15u vetrekken. De tijd werd daarna aangepast naar 21.00u. Rond 19.00u werd echter bekend dat de vlucht geannuleerd was en nu 24 uur vertraagd is.

De redactie van Waterkant verneemt dat passagiers eerst te horen kregen dat de vlucht vier uren vertraagd zou zijn. Daarna werd te kennen gegeven dat de vertraging 6 uren zou duren. Uiteindelijk werd deze gecanceld.

Wat de reden hiervoor is, is niet duidelijk. De SLM is zoals gewoonlijk heel zuinig met de informatie over vertragingen.