Lid militaire politie Suriname aangehouden i.v.m. drugsvangst in Jamaica

De Narcotica Brigade in Suriname heeft onlangs een lid van de Surinaamse militaire politie samen met 5 andere mannen aangehouden naar aanleiding van de vangst van 12 kilogram cocaïne en de aanhouding van een Surinaamse man in Jamaica.

De Surinaamse man werd in september met 12,5 kilo cocaïne aangehouden op Jamaica. Hij werd ingerekend op de Norman Manley International Airport. Jamaicaanse media meldden eerder dat het gaat om de 29-jarige R.D, monteur van beroep in Paramaribo.

De zes mannen zijn als drugsverdachten in Suriname in beeld gekomen. De Surinaamse politie heeft hen tussen vrijdag 11- en dinsdag 15 oktober aangehouden en hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

De Narcotica Brigade stelde een onderzoek in en dat onderzoek heeft geresulteerd in de aanhouding en in verzekeringstelling van zes mannen hier te lande. De aangehouden verdachten hebben de Surinaamse nationaliteit. Het onderzoek in deze zaak duurt voort, aldus de politie.