Documentaire Leliëndaal 100 nu ook online te zien

Op 27 oktober vorig jaar ging de documentaire Leliëndaal 100 in première. De documentaire is gemaakt ter gelegenheid van 100 jaar Kinderhuis Leliëndaal in district Commewijne (Suriname). Vanaf vandaag, precies een jaar na de première, is de film online te zien

De première vond plaats in Zeist bij het Zeister Zendingsgenootschap, waar de Nederlandse viering van 100 jaar Kinderhuis Leliëndaal plaatsvond. Na deze vertoning ging de documentaire naar Suriname, waar het tijdens de jubileumviering in Commewijne (november 2018) te zien was. Behalve die vertoning werden er ook screeners gedaan bij het Nationaal Archief Suriname en Zus & Zo.

Met de vertoningen wilde Docu125 donaties binnenhalen voor het tehuis. In december 2018 werd er daarom een gezellige kerst high tea georganiseerd, waarbij de film voor vrienden en familie van Docu125 werd vertoond.

Onder de naam Docu125 hebben filmmaker Jeffrey Salimin de documentaire samen met Melvin Toemin (producer) gemaakt. De film is tot stand gekomen middels crowdfunding. De ouders van Toemin hebben elkaar in het kinderhuis ontmoet en al 55 jaar gelukkig getrouwd. Zij doen nog steeds heel veel voor Kinderhuis Leliëndaal en is ook te zien in de film.

In mei 2019 kwam de bioscoop première van Leliëndaal 100. De film stond nl. twee keer geprogrammeerd tijdens het Roots Film Festival in het Filmhuis in Den Haag.

In juni 2019 werd de film weer in huiselijke kring vertoond. Het werd als verrassing gedraaid, bij Lloyd Kasanmarto (ex leerling). Hij was terminaal, maar wilde wel zijn 60ste verjaardag vieren. Helaas is Lloyd Kasanmarto niet lang daarna heengegaan.



In een jaar tijd is de film dus acht keer publiekelijken in besloten kring vertoond. Vanaf 27 oktober 2019 (een jaar na de première) is de film online te zien. Jeffrey Salimin: “Wij hopen dat de mensen na het zien van de film, het werk zullen steunen. De rekeningnummers staan in de beschrijving van de video”.

Steun kinderhuis Leliëndaal:

Vanuit Suriname: 10.67.362 DSB (De Surinaamse Bank) t.n.v. Kinderhuis Leliëndaal der EBGS. o.v.v. Leliëndaal 100

Vanuit Nederland: NL07 INGB 066 23 45 576 t.n.v. JCWN Rotterdam o.v.v. Leliëndaal 100