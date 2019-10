VIDEO: Bergruimte compleet afgebrand te Abra Broki

Zojuist is een bergruimte te Abra Broki in vlammen opgegaan en compleet afgebrand. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname die snel ter plaatse waren konden bij aankomst slechts na blussingswerk verrichten.

Het Command Center kreeg de melding dat het om een enorme woningbrand ging en panden in gevaar waren. De Surinaame brandweer nam het zekere voor het onzekere en rukte zwaar uit naar de locatie.

Bij aankomst bleek dat het slechts om een bergruimte op een erf met een woning gaat en de woning noch panden in gevaar waren. De exacte oorzaak van de brand is nog onbekend.

Volgens de bewoonster van de woning op het erf waren er kinderen kort voor de brand in de buurt van de bergruimte. Als de brand door hun mischien is gesticht is onduidelijk. De politie van Nieuwe Haven is bezig met het onderzoek.