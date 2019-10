Marlon zoekt dringend stamceldonor van negroïde afkomst

De 45-jarige in Suriname geboren Marlon Etnel lijdt aan mantelcellymfoom (MCL), een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Het enige wat zijn leven kan redden, is een stamceldonor en daar is hij dringend naar op zoek. Alleen moet zo iemand wel aan specifieke voorwaarden voldoen. Marlon: ‘Diegene moet van negroïde afkomst zijn, bij voorkeur een man van onder de 35 jaar.

Familieleden kunnen hem helaas niet helpen, want zowel zijn moeder en zijn in Suriname wonende vader als zijn halfbroers en -zussen zijn allemaal ‘halfbloedjes’ en daarom niet geschikt als donor. ‘Heel veel vrienden van mij zijn bezig om zichzelf op te geven als donor, maar dan moet eerst nog maar blijken of er een match is of niet’ aldus Marlon

De 45-jarige Marlon die op hoog niveau American football speelde en vervolgens als gevierd salsadanser toerde door Europa, wil benadrukken dat een donor geen enkel risico loopt. Voor hemzelf zit dat heel anders. Er is 10 tot 30 procent kans dat de patiënt bij een transplantatie kan komen te overlijden, zo is hem in het in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) uitgelegd. Bovendien is er een tekort aan vooral niet-westerse donoren.

De match met een stamceldonor is klein, daarom zijn er veel donoren nodig. In Nederland verzorgt het Nederlands centrum voor Stamceldonoren Matchis de stamceldonaties. Om te kijken of je in aanmerking komt om donor te worden, kijk je hier https://www.matchis.nl/over-stamceldonatie/.

Ga dus een kijkje nemen en geef jezelf op. Help Marlon Etnel en vele anderen die dringend verlegen zitten om een donatie.