Dronken vader verwondt zoon met dolk nadat die hem aanspreekt over alcoholgebruik

Een vader heeft zijn zoon woensdag in het district Saramacca verwond met een dolk. Dit nadat hij thuis dronken aankwam en door wou drinken, maar de zoon hem daarover aansprak. Er ontstond een woordenwisseling tussen hen waarbij de vader op een bepaald moment de dolk van onder een tafel tevoorschijn haalde en zijn zoon verwondde.

De Surinaamse krant Times of Suriname, die in haar editie van vandaag melding hierover maakt, geeft aan dat de zoon een diepe snijwond opliep aan zijn rechterzij terhoogte van zijn borstkast. Nadat de vader zijn zoon had gestoken trok hij het mes in een snijbeweging naar onderaan waardoor zijn zoon een snijwond opliep.

Volgens de krant bracht een neef van het slachtoffer hem naar het politiebureau. Het slachtoffer was wel aanspreekbaar maar voelde zich duizelig door het vele bloedverlies. Vervolgens is hij met de ambulance afgevoerd voor medische behandeling.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de vader.