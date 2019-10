Suriname wil snel het probleem van illegaal vissen aanpakken

In het kader van het tegengaan van illegale visserij om de veiligheidsnormen op zee en als havenstaat te verbeteren, zal Suriname ondersteuning zoeken bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Dat heeft minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) bekend gemaakt.

Parmessar bevond zich de afgelopen dagen in Spanje op de ministeriële conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij. De bewindsman heeft onder andere een gesprek gevoerd met de Director Technical Cooperation van de IMO. Deze gaf aan dat de IMO het probleem van het illegaal vissen samen met het ministerie van LVV zal aanpakken.

IMO zal een consultant aantrekken, die een assessment zal maken en een eindrapport zal uitbrengen. Aan de hand van dit eindrapport zal de strategie worden bepaald voor het aanpakken van de geconstateerde problemen. De consultant zal de werkzaamheden uitvoeren op kosten van de IMO.

“Het is een kwestie van tijd om de assistentie van de IMO per brief aan te vragen door het ministerie met daarin de aangehaalde aandachtspunten. De directeur van de Maritieme Organisatie is al gestart met het voeren van interne gesprekken aldaar. Wij werken eraan om de aanvraag zo spoedig mogelijk te verzenden, zodat kan worden gestart.

De IMO is een organisatie die snel handelt en daar moeten wij goed gebruik van maken”, aldus minister Parmessar in een gesprek met de afdeling Public Relations & Communicatie van LVV vanuit Spanje.