Optimale verzorging oudjes huize Ashiana weggevallen vanwege actie; militairen ingezet

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft militairen ingezet bij Huize Ashiana om samen met vrijwilligers te helpen bij de verzorging van de bewoners. Dit omdat de medewerkers van het tehuis sinds 16 oktober in actie zijn en de optimale verzorging van de oudjes in de loop der dagen is komen weg te vallen omdat het werk van de week volledig is neergelegd.

De medewerkers zijn in actie omdat zij ondanks vele toezeggingen tot nu toe niet kunnen beschikken over hun achterstallige gelden. Het gaat om een bedrag van ruim SRD 8000 per persoon dat was afgesproken in 2018.