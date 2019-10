Opmerkelijk: Verkrachter geeft schuld aan ‘zwarte magie uit Suriname’

Een 37-jarige Surinaams-Nederlandse man is donderdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot vijf jaar cel. Het gaat om Bobby R. uit Loenhout, die schuldig is aan de gruwelijke verkrachting van een 21-jarige vrouw op 21 maart 2019. De man zei zelf dat hij mogelijk door zwarte magie tot zijn daad is gekomen. Volgens hem speelde zijn stiefmoeder, met wie hij in onmin leeft en die net terug was uit Suriname, met z’n geest.

Op die bewuste dag belde de man bij het willekeurig gekozen slachtoffer aan en deed of hij een pakketbezorger was. Hij had een pakketje bij zich dat moest worden bezorgd en vroeg of hij even naar de wc mocht. Op de wc draaide hij zich om zonder zijn broek op te trekken en vergreep zich aan de vrouw.

De verdachte beweerde tijdens de rechtszaak zelf ook geschrokken te zijn van wat er gebeurd is. “Ik heb iets kwaadaardigs gedaan terwijl ik dat niet in me heb, en ik heb er enorm spijt van.” Hij zei te denken dat zwarte magie, dat volgens hem groot is in de Surinaamse cultuur, daar mee te maken heeft.

“Ik geloof niet in zwarte magie, maar misschien zat er toch iets in mijn hoofd zei Bobby R., die aangaf wel wat over zwarte magie te weten. “Ik ben daar toch mee opgegroeid. Ik heb het meegekregen van mijn ouders en grootouders, mijn Surinaamse achtergrond” aldus de man.

De verkrachting vond plaats precies twee dagen nadat zijn stiefmoeder terug kwam van Suriname. Volgens Bobby werkt zij alles tegen en had hij gehoord dat ze daar naar iemand is geweest die zich bezighoudt met zwarte magie. Hij zei verder dat hij net voor hij aanbelde ook een beeld in zijn hoofd van zijn overleden oma zag, die hem waarschuwde: ‘pas op, er is iets’.

De rechtbank vond dat hij maar bleef draaien en keren in zijn verklaringen en legde hem een veel hogere straf op dan normaal bij een verkrachting, waarbij het uitgangspunt een celstraf van twee jaar is.