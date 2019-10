Nieuwe archeologische vondst in Suriname

In Suriname zijn deze maand enkele pre-Columbiaanse aardewerkscherven in een berg schelpen naast de citrus steiger van Alliance gevonden. Deze nieuwe archeologische vindplaats is het zoveelste bewijs dat inheemsen op de hoger gelegen schelpritsen in de Surinaamse kustvlakte hebben gewoond. De schelpen bleken naderhand afkomstig te zijn van een privé persoon die op Motkreek de schelpconcessie kreeg toegewezen.

Deze vondst maakt volgens de overheid andermaal duidelijk dat het noodzakelijk is om de archeologische richtlijnen en het vergunningenstelsel op korte termijn af te kondigen en dat archeologisch vooronderzoek verricht moet worden alvorens tot uitgifte van concessies over te gaan. Daarnaast is de vondst een toevoeging aan de pre-Columbiaanse geschiedenis van dit gebied daar er relatief weinig bekend is.

Een gemengde delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van het Directoraat Cultuur en de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, GMD bracht een inspectiebezoek aan de schelprits achter Alliance. De Maritieme Politie droeg zoals gewoonlijk zorg voor de logistieke ondersteuning en begeleiding.

Nader onderzoek van de aardewerkscherven door archeologe Irene Meulenberg van de Archeologische Dienst zal uitwijzen wat de relatieve ouderdom is. Vooralsnog is onduidelijk of het hier betreft losse vondsten dan wel een nederzetting, gezien het terrein al eerder verstoord werd voordat het als concessie werd uitgegeven.

Na afloop van het bezoek werd op Alliance een korte briefing door Meulenberg gehouden, waarbij de eerste bevindingen aan de privé persoon werden medegedeeld. Hij zegde zijn volledige ondersteuning toe aan verder archeologisch onderzoek op zijn concessie.