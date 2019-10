Marlon Rozenblad: “Ik bemoei met een ieder”

Marlon Rozenblad heeft de tongen op social media weer flink los gemaakt. De bekende Surinaamse kapper die van de NDP, naar ABOP en daarna naar de VHP overstapte, plaatste donderdag een foto op zijn Facebook pagina waarop hij te zien is met Cliff ‘Limbo’ Limburg, die in 1996 op de kiezerslijst van de NDP stond. Rozenblad zegt daarbij “Ik bemoei met een ieder”.

“Ik praat met iedereen, want achteraf of gedekt praten zij met een ieder en gaan op reis met de tegenpartij. Uiteindelijk is uit ervaring gebleken dat ze allemaal goed zijn op elkaar. Waarom zou ik me dan afstandelijk blijven opstellen, terwijl de man die u aanzet ook niet te vertrouwen is?” aldus Rozenblad.

Rozenblad was eerder lid van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Suriname, maar verliet die partij voor de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) waar hij acht jaar zat. In mei dit jaar maakte hij de verrassende overstap naar de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). Begin deze maand zou hij alweer besloten hebben om de VHP te verlaten.

Clifton Limburg is directeur van het Nationaal Informatie Instituut, het persbureau van de regering. Van hem wordt gezegd dat hij nauwe banden heeft met de NDP. Limburg zelf ontkent politiek gelieerd te zijn en beschouwt zichzelf als neutraal. De objectiviteit van Limburg wordt sterk betwijfeld. Zo stond Limburg in 1996 op de kiezerslijst van de NDP. Ook zou hij in zijn radioprogramma zelden iets negatiefs zeggen over president Bouterse en de NDP.