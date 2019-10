Graziella Hunsel in kwartfinale van ‘Got talent España’

De Surinaams-Spaanse zangeres Graziella Hunsel Rivero heeft deze week een plek in de kwartfinales van ‘Spain’s got Talent’ weten te bemachtigen. De 43-jarige Hunsel wist de jury van de talentenshow te imponeren met haar versie van het nummer ‘This Is My Life’.

Graziella, dochter van de diva van het Surinaamse levenslied Anne-Marie Hunsel, begon al op jonge leeftijd met zingen. Ze werkte onder andere al op 8-jarige leeftijd mee aan de klassieker van haar moeder ‘Fisi boto doro’ uit 1984. Ook stond ze in het voorprogramma van haar moeder tijdens haar tour door Suriname.

De zangeres uit de Bijlmermeer werd vorig seizoen winnares van een van de afleveringen van ‘All together Now’. vorig jaar deed ze mee aan The Passion en in 2014 zette ze zichzelf op de kaart met haar deelname aan The Voice.

Tegenwoordig is regelmatig te bewonderen in de succesvolle dinnershow Brooklyn Nights. Op toneel, maar vooral ook tijdens de after party, bewijst Graziella keer op keer, behalve een goede jazz- en popzangeres, ook een uitstekende performer en gastvrouw te zijn die haar altijd enthousiaste publiek weet te verbinden en te omarmen.

Afgelopen dinsdag heeft Graziella in Spanje de kwart finale bereikt van het befaamde programma ‘Spain’s got Talent’.