Faciliteren agrarische sector blijft prioriteit van LVV

“Het beleid van deze regering is erop gericht de Agrarische sector te faciliteren en de mogelijkheden te creëren om daadwerkelijk de voedselschuur van het Caribisch gebied te worden. Geen gemakkelijke taak, maar absoluut niet onmogelijk”, zei Tania Liew-A-Sjoe tegen de aanwezigen op het lanbouwcongres van de Stichting d’ONS (Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname).

Dit jaarlijks terugkerend landbouwcongres werd gehouden in de Banquethall van hotel Torarica waar stakeholders van de agrarische sector aan deel nemen. Het thema van dit jaar is ‘Teeltechnieken, zaden en irrigatie op maat voor de duurzame landbouw in Suriname’. Aan het einde van dit evenement wordt de winnaar bekendgemaakt van de duurzaamste Surinaamse landbouwer voor het jaar 2019.

Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS) creëert en voert projecten uit in Suriname met als doel het land duurzaam te ontwikkelen naar aanleiding van de hulpvraag uit Suriname. De focusgebieden van d’ONS zijn landbouw en energie. ‘Betrokkenheid, samenwerking en bewustwording’ zijn de kernwaarden die van belang zijn bij de verschillende partners in beide landen om de projectdoelen te bereiken.

Het ministerie van LVV staat volledig achter de doelen van Stichting d’ONS, gezien het ministerie als taak heeft te zorgen voor duurzame landbouwontwikkeling in Suriname. Sinds 2012 ondersteunt het ministerie, de stichting met de jaarlijkse award voor duurzaamste landbouwer in Suriname. Voor dit jaar waren er 19 inschrijvingen uit voornamelijk de districten Wanica, Commewijne, Saramacca en Para.

Daarnaast vinden er geregeld bijeenkomsten plaats met de beleidsmakers van LVV over projecten (goedkeuring, uitvoer, samenwerking e.d.) en ook met de landbouwvoorlichters. Hendrik Comvalius, coördinator van Stichting d’ONS, geeft aan altijd bereid te zijn een bijdrage te leveren aan het realiseren van het beleid van het ministerie. Hij haalde aan dat SAMAP een heel goed initiatief is van het ministerie.