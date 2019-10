Auto compleet door brand verwoest op parkeerterrein Hakrinbank Nieuwe Haven

Deze auto is vanochtend iets na 10.00u in vlammen opgegaan en compleet verwoest op het parkeerterrein van de Hakrinbank Nieuwe Haven. Naar verluid is de brand begonnen in de motorkamer.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname waren gauw ter plaatse, maar konden niet meer voorkomen dat het voertuig geheel afbrandde.

Tijdens de brand heerste er even flinke bezorgdheid. Dit omdat het voertuig heel dichtbij het gebouw stond en gevreesd werd dat het vuur zou overwaaien. Zo ver kwam het echter gelukkig niet.

De politie van het bureau Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.

Posted by Roué Metroos on Thursday, 24 October 2019