VIDEO: MS Canawaima volgende maand weer inzetbaar

De boot die de veerdienst tussen Suriname en Guyana onderhoudt, is al bijna 5 maanden uit de vaart voor technisch onderhoud en nog steeds niet inzetbaar. De Canawaima veerboot werd op 27 mei uit de vaart gehaald vanwege mechanische problemen. De dienst werd daarna onderhouden met het Guyanese vaartuig, de M.B. Sandaka. De afspraak tussen beide landen was dat de Canawaima rond 16 oktober jl. weer zou worden ingezet.

Maar omdat de benodigde onderdelen nog niet in Suriname zijn, is dat verschoven naar midden november. Volgens Hanisha Jairam van de Canawaima Ferry Services komt de vertraging door een stagnatie op de haven in Nederland. Hierdoor komen de onderdelen over een week, op 29 oktober 2019, aan in Suriname.

Op basis hiervan zal de veerdienst midden november weer actief zijn. In onderstaande video vertelt Jairam meer over de werkzaamheden, die momenteel in volle gang zijn: