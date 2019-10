NDP-fractieleider Abdoel: Wet op Staatsschuld niet overtreden

Assembleelid Amzad Abdoel geeft de garantie dat de regering, de Wet op de Staatsschuld niet heeft overtreden. Volgens de parlementariër die tevens voorzitter van de Vaste Commissie Financiën is, zijn er genoeg andere wetsproducten die de transparantie en de verantwoording van de financiën waarborgen. Het gaat volgens hem ondermeer om de anti corruptiewet en de comptabiliteitswet. De wet op de staatsschuld is nu verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen.

In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) zegt het Assembleelid dat de wet op de staatsschuld een strafbepaling herbergt, dat de minister van Financiën strafrechtelijk vervolgd wordt als hij het obligoplafond overschrijdt. Aan de andere kant ziet het erop toe dat de wet aan De Nationale Assemblee toestemming geeft om de minister toestemming te verlenen om het obligoplafond te overschrijden. Wanneer dat gebeurt heeft de strafbepaling binnen de wet geen werking meer.

Het is volgens Abdoel ook zo dat de wet momenteel niet aangeeft wat er verder moet gebeuren als het leningenplafond is bereikt en het parlement toestemming geeft om de grens te overschrijden. Hij vindt dat het parlement zich hierover moet buigen om duidelijkheid te scheppen. Het moet duidelijk zijn hoe de ontwikkeling van het land wordt gefinancierd en hoe er wordt omgegaan met externe financiering. Abdoel is de mening toegedaan dat de oppositie niet over de staatsschuld wil praten maar dat de pijlen duidelijk gericht zijn op het vervolgen van de minister van Financiën.

Door misinterpretatie van de wet is een zaak bij de procureur-generaal ingediend, aldus de commissie voorzitter die eraan toevoegt dat het voor een land niet gezond is als een wet voor meerdere interpretaties vatbaar is. Abdoel ontkent ook, dat het wetsvoorstel is ingediend om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën te beschermen tegen eventuele rechtsvervolging. ‘’De minister heeft geen slapeloze nachten en ik ook niet’’. Het is naar zijn zeggen niet de eerste keer dat er een klacht is ingediend bij de pg die steeds weer heeft aangegeven dat de wet niet is overtreden.