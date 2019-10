Man geschoten in buikstreek tijdens roofoverval

Een Surinaamse man is gisteravond rond voor 22:30u aan de Safioenstraat in het district Wanica in zijn buikstreek geschoten tijdens een roofoverval. Dit nadat hij zich tijdens de beroving verzet heeft tegen de rover.

Een woordvoerder van de Surinaamse politie zegt aan Waterkant dat het slachtoffer zich met nog een persoon bij de winkel nabij de hoek van de vierkinderenweg bevond. Zij waren samen naar de winkel geweest om inkopen te doen. Na inkopen te hebben gedaan, stonden zij nog een tijdje voor de winkel te praten.

Op een gegeven moment liepen beide samen naar huis. Terwijl zij liepen in de Safioenstraat kwam twee mannen in tegenovergestelde richting hen tegemoet. Vervolgens rukte één de halsketting van het slachtoffer weg. Het slachtoffer stribbelde tegen en werd geschoten door de andere crimineel. Hierna maakte beide zich uit de voeten in een gereedstaande auto.

Per eigen gelegenheid werd het slachtoffer in allerijl vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp in Suriname. De woordvoerder laat weten dat het slachtoffer in kritieke toestand verkeert in het ziekenhuis. De politie werkt aan de aanhouding van de daders.