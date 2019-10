Illegale goudzoekers Royal Hill aangehouden door politie

Drie Illegale goudzoekers die de Royal Hill-put plunderen zijn vanochtend aangehouden door de Surinaamse politie.

Het gaat om de drie mannen te weten: de 26 jarigen Ivan L., Sirano D. en de 33 jarige Nelinio S. Gereedschappen die zij bij zich hadden zijn in beslag genomen. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de drie mannen door de politie van Brokopondo in verzekering gesteld.

Rosebel Gold Mines/Iamgold had begin oktober uit veiligheidsredenen wederom de Royal Hill operaties stopgezet. Dit nadat weer een grote groep illegale goudzoekers het concessiegebied van het bedrijf in Suriname was binnengedrongen, ondanks het niemand is toegestaan om zich daar te begeven.

Het bedrijf heeft na bijkans twee weken de mijnactiviteiten weer hervat en werkt nu om de volledige productie weer op gang te brengen.