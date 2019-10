Bewoners lieten in paniek 104-jarige man achter in brandende woning

De bejaarde man die gisteren om het leven is gekomen bij een woningbrand aan de Groenhartstraat, zou door de overige huisbewoners in paniek vergeten zijn in de woning. Het moment dat zij tot het besef kwamen dat de man nog in de woning was, konden zij noch manschappen van het Korps Brandweer Suriname, die echter niet meer betreden vanwege de enorme vlammenzee. Dat zegt een woordvoerder van de Surinaamse politie aan Waterkant.

De woordvoerder zegt verder dat het slachtoffer de 104-jarige Toenie Deel is, die slecht ter been was. De politie kreeg de melding van de woningbrand omstreeks 23.35u. Op het terrein staan er vijf woningen. De tweede woning is door nog toe onbekende reden in brand gevlogen. Het vuur was voor aankomst van de brandweer reeds overgewaaid naar de voorste woning waar de bejaarde in bleef.

De stoffelijke resten van de bejaarde zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in beslag genomen.