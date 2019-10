Suriname weer in finale internationale paardenrace in Boedapest

Op zondag 20 oktober heeft een Surinaams Team opnieuw de finale behaald van de National Gallop, een groot jaarlijks paardensport evenement op het Heldenplein in Boedapest, Hongarije. Namens Suriname deden net als vorig jaar jockey Jean-Pierre Polanen (foto) en team captain Antoinette Busropan mee.

De elf andere deelnemende landen waren Hongarije, China, Mongolië, Engeland, Slowakije, Tsjechië, Slovenië, Turkije , Servië, Roemenië en Oostenrijk. De jockeys kregen via loting een in Hongarije gefokte Arabische volbloed toegewezen. Suriname versloeg in de halve finale Hongarije, Mongolië en Slovenië.

In de finale eindigde ons land op de zesde plaats na respektievelijk Engeland (winnaar), Tsjechië, Oostenrijk, Servië en Turkije. Op basis van deze mooie prestatie is Suriname wederom uitgenodigd voor 2020. Het evenement trok weer duizenden toeschouwers en werd live op de Hongaarse nationale televisie uitgezonden.

De National Gallop (Nemzeti Vágta) heeft als doel de paardensport en toerisme, maar ook de culturele betrekkingen tussen de deelnemende landen te versterken. Het Suriname team heeft via het verspreiden van promotie materiaal, Suriname meer bekendheid gegeven bij het Hongaars publiek en bij de deelnemende landen.

Het team ontving ook een officiële uitnodiging van de Chinese afvaardiging (China Horse Industry Association) om te participeren in het World Horse Culture Forum in Chinees Mongolië, eind November dit jaar.