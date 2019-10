Oplevering International Mall of Suriname vertraagd door late oplevering staalconstructie

De International Mall of Suriname zal niet meer dit jaar opgeleverd worden vanwege late oplevering van de staalconstructie. De opdrachtgever meldt dat dit komt door misleiding van staalconstructeur Jercon N.V.

Volgens de opdrachtgever werd Jercon N.V. in november 2017 gevraagd om de staalconstructie van de nieuwe mall aan de Ringweg in Paramaribo op te zetten. Ruim 90% van het afgesproken bedrag werd vooraf gevorderd door de staalconstructeur die de voornemens had zelf staal te importeren.

Achteraf is gebleken dat de opdrachtgever daarin is misleidt, omdat er bij 25% van de oplevering van de staalconstructie door de staalconstructeur werd aangegeven dat zij niet meer in staat te zijn staal te kopen en vergeten zijn moeren en bouten op te nemen in de offerte.

Nadat de opdrachtgever besefte misleidt te zijn door de staalconstructeur heeft de opdrachtgever besloten zelf staal te leveren aan de staalconstructeur om de staalconstructie afgerond te krijgen. Met in gedachte houdende dat er aan het eind een finale afrekening moet komen.

De opdrachtgever betreurt het dat in Suriname er geen vorm van registratie is van zulke misleidende bedrijven om ondernemers te beschermen. Deze case zal verder juridisch vervolgd worden laat het bedrijf tot slot weten.