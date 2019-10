dWT: ‘Drugs in vermist vliegtuigje, hoofd luchtvaartdienst ontheven uit functie’

Nieuwe ontwikkelingen in de zaak van het verdwenen vliegtuigje. De Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT) bericht vandaag dat het toestel vermoedelijk een lading cocaïne vervoerde. De krant meldt verder dat Faizel Baarn, hoofd van de Luchtvaartdienst in Suriname, vrijdag met onmiddellijke ingang ontheven is uit zijn functie.

Baarn zou niet onmiddellijk volgens de geldende procedures hebben gerapporteerd en alarm geslagen, nadat het contact met het vliegtuig was verbroken. Een betrokkene bij de Casas zou naar verluidt de bal aan het rollen hebben gebracht aldus de krant.

Het tweemotorig vliegtuigje dat een week geleden vertrok vanuit vliegveld Zorg en Hoop met eindbestemming Curaçao is nog steeds vermist. Het gaat om een piper pa 31- 325 Navajo met vermoedelijk twee inzittenden aan boord, meldde het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie in Suriname afgelopen weekend.

Het vliegtuig verbrak kort na het opstijgen van vliegveld Zorg en Hoop radiocontact met luchtverkeersleiders en is sindsdien spoorloos verdwenen.