Bewoners Brownsweg ingelicht over verantwoord pesticiden gebruik

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft in het weekend voor de bewoners van Brownsweg in het district Brokopondo een infosessie gehouden over het verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen.

De aanwezigen stelden heel veel vragen over de biologische alternatieven en welke nuttige insecten er allemaal aanwezig zijn in hun woon gebieden in Suriname. Los van de presentatie welke digitaal aan hen werd gepresenteerd is ook expliciet gevraagd naar stencils met de informatie.

De stencils werden gevraagd om de stof nogeens te kunnen nalezen of doornemen. De presentatie werd verzorgd door de afdeling Bestrijdingsmiddelen onderleiding van de Surinaamse Carmen van Dijk.