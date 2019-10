ATSIX live op Caribbean Party 26 oktober in Rijswijk

Komend weekend, op zaterdag 26 oktober, is het weer tijd voor een gezellige Caribbean Party in Rijswijk en dit keer met live band ATSIX (@SIX) onder leiding van de populaire zanger Edje Rust. Het feest vindt van 23.00u – 04.00u plaats in de sfeervolle Sir Winston Club te Rijswijk, vlakbij Den Haag. Kaarten zijn in de voorverkoop alleen online te hoop hier via Eventbrite of op de dag zelf aan de deur (duurder).

Tussendoor draaien DJ’s Eric Santana, Senzy en Gilly Gonzales uit Suriname de lekkerste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, urban, chutney, kaseko en kawina hits. Met hun aanstekelijke beats kun je gewoon niet stil blijven staan en gaan we de hele nacht dansen, dus haal je kaarten hier op tijd!

De Sir Winston Club staat bekend om haar stijlvolle, luxe en exclusieve ambiance en is centraal gelegen in Rijswijk. Naast station Rijswijk, op loopafstand van bus, tram en trein. Kom je met de auto? Parkeren is geen enkel probleem: gratis parkeren op de hoek van de Lange Kleiweg / Kessler Park of in de parkeergarage.

In de club wordt de heerlijke Surinaams-Javaanse catering verzorgt door Royal Java Food met heerlijke gerechten uit Suriname.

CARIFESTA invites @SIX

Datum: Zaterdag 26 oktober 2019

Tijd: 23.00u – 04.00u

Locatie: Sir Winston CLUB te Rijswijk (ingang Casino)

Adres: Kessler Park 30 (parkeren hoek van de Lange Kleiweg / Kessler Park)

Muziek: ATSIX (live), Eric Santana, Gilly Gonzales & Senzy

Catering: Surinaams-Javaans(Royal Java Food)

Toegang: 21+ (beveiliging aanwezig)

Dresscode: feestelijk! (geen petjes en/of sportkleding)

Kaarten en info: www.carifesta.nl | VIP: 06-26328025