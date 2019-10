‘Vieze Patat’ weer open voor publiek

De bekende etenszaak Daily Kitchen, in de volksmond beter bekend als ‘Vieze Patat’, is na hercontrole weer open gesteld voor het publiek. Dit nadat dinsdagavond de zaak tot nader orde was gesloten vanwege een zeer onhygiënische situatie die is aangetroffen bij een inval door de bestuursdienst.

De vergunninghouder heeft de opgelegde boete betaald en de zaak grondig schoongemaakt zoals dat hem was voorgehouden. Daarnaast zijn de zaken die niet in orde waren gecorrigeerd zoals de vergunning dat voorschrijft.

Houders van etenszaken in de buurt zeggen in gesprek met de redactie dat het duidelijk te merken is dat veel mensen het vertrouwen in ‘Vieze Patat’ verloren hebben. “Het restaurant is nu weer normaal open, maar niemand durft meer eten te kopen”, zegt Nathalie die gebakjes aan de overkant verkoopt.

Velen mensen reageerden geschokt op social media toen bekend werd gemaakt dat de etenszaak gesloten was tot nader orde vanwege onhygiënische situatie. Beweerd werd dat het een open keuken is en de bereiding en opslag van het voedsel duidelijk te zien is en alles altijd netjes is. Echter heeft het commissariaat een dag later foto’s vrijgegeven waarop duidelijk de geconstateerde situatie te zien is.